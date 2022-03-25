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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Грош 1865 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалГрош
  • Год1865
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ольденбург Грош 1865 B на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ольденбург Грош 1865 B на аукционе Stack's - 20 января 2020
Ольденбург Грош 1865 B на аукционе Stack's - 20 января 2020
ПродавецStack's
Дата20 января 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Ольденбург Грош 1865 B на аукционе Stephen Album - 14 сентября 2018
ПродавецStephen Album
Дата14 сентября 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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