ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Грош 1865 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалГрош
- Год1865
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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