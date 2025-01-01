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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1862 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 шварена 1862 B
Средняя цена10 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 шварен 1862 B
Средняя цена10 $
Продажи
02
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