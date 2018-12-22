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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1862 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1862 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1862 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1862
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Katz Auction за 18 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1862 B на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ольденбург 1 шварен 1862 B на аукционе Katz - 23 декабря 2018
ПродавецKatz
Дата23 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
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