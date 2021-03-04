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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1862 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1862 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1862 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC12,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1862
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3389 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
Ольденбург 3 шварена 1862 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Ольденбург 3 шварена 1862 B на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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