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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена200 $
Продажи
1181

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1863
Средняя цена15 $
Продажи
017
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