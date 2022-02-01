НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1863 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1863 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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