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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1863 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,1 - 4,4 гр
  • Диаметр21,61 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC575,860

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1863
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1863 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Cayón - 22 мая 2024
ПродавецCayón
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Empire - 12 мая 2022
ПродавецEmpire
Дата12 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Busso Peus - 19 января 2019
ПродавецBusso Peus
Дата19 января 2019
СохранностьAU
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1863 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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