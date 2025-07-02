НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1863 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC145,170
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- НоминалТалер
- Год1863
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 31031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
123...9
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