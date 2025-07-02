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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1863 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC145,170

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • НоминалТалер
  • Год1863
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 31031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1863 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 июня 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау Талер 1863 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Нассау Талер 1863 на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Нассау Талер 1863 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Gorny & Mosch - 12 ноября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе WCN - 7 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата7 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1863 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Chiswick Auctions - 26 мая 2024
ПродавецChiswick Auctions
Дата26 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьXF
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Нассау Талер 1863 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1863 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Нассау Талер 1863 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
Нассау Талер 1863 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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