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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена100 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843
Средняя цена120 $
Продажи
05
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