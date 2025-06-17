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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1843 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC235,841

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1843
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1843 на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Нассау 1 гульден 1843 на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьVF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Нассау 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - 15 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата15 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1843 на аукционе Emporium Hamburg - 6 июня 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 июня 2014
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1843 на аукционе Heritage Eur - 26 мая 2012
ПродавецHeritage Eur
Дата26 мая 2012
СохранностьAU50 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1843 на аукционе Künker - 11 марта 2003
ПродавецKünker
Дата11 марта 2003
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1843 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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