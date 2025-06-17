НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1843 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC235,841
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1843
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussiancoin
Дата15 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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