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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1843 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC104,036

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1843
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 15 марта 2020.

Сохранность
Нассау 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1843 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1843 на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1843 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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