flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1814 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1814
Средняя цена170 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1814 L
Средняя цена15 $
Продажи
013
Категория
Год
Поиск