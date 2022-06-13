НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1814 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,8 - 1,9 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC278,242
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/4 крейцера
- Год1814
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1814 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.
Сохранность
Где продать?
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