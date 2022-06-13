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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1814 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1814 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/4 крейцера 1814 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,8 - 1,9 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC278,242

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1814
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1814 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе BAC - 28 мая 2020
ПродавецBAC
Дата28 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе BAC - 31 октября 2019
ПродавецBAC
Дата31 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1814 L на аукционе BAC - 26 февраля 2019
ПродавецBAC
Дата26 февраля 2019
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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