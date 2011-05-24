НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1814 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC843,750
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1814
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1739 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сохранность
Где продать?
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