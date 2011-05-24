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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1814 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1814 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1814 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC843,750

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1814
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1739 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1814 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Нассау 3 крейцера 1814 на аукционе Katz - 28 апреля 2019
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Нассау 3 крейцера 1814 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
Нассау 3 крейцера 1814 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
ПродавецStare Monety
Дата15 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1814 на аукционе Grün - 25 мая 2011
ПродавецGrün
Дата25 мая 2011
СохранностьUNC
Цена
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