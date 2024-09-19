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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (2)
  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 1040 EUR
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 4, 2016
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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