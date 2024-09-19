Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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