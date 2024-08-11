Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62357 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1469 USD. Торги состоялись 14 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (3)
  • Monedalia.es (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1015 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 14, 2014
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 14, 2014
Продавец Heritage
Дата 14 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1799 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск