Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62357 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1469 USD. Торги состоялись 14 августа 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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