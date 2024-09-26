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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3190 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2127.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 8, 2017
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - April 7, 2016
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - April 7, 2016
Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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