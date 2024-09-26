Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3190 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2127.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (11)
- Cayón (3)
- Heritage (6)
- Herrero (1)
- HERVERA (2)
- Jesús Vico (1)
- Möller (1)
- Monedalia.es (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск