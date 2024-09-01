Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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