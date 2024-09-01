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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - August 8, 2017
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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