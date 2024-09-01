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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Мексика 2 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 294 USD
Мексика 2 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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