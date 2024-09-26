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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33007 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 2 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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