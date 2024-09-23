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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21059 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 5 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
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  • Sedwick (1)
  • Spink (1)
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - November 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2018
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2018
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - June 2, 2016
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - June 2, 2016
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - March 28, 2013
Мексика 1 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - March 28, 2013
Продавец Heritage
Дата 28 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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