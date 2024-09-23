Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21059 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 5 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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