Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
5364 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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