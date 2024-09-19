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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
5364 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1849 $
Цена в валюте аукциона 1725 EUR
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Varesi - May 10, 2022
Продавец Varesi
Дата 10 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность PROOF
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Stack's - May 15, 2018
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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