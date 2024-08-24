Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1771 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17625 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sedwick (1)
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
8323 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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