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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1771 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1771 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1771 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17625 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Attica Auctions (1)
  • Aureo & Calicó (8)
  • Heritage (4)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Sedwick (1)
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Attica Auctions - April 23, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
8323 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 11, 2016
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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