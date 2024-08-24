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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1764 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1764 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1764 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3147 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16100 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU
Цена
4905 $
Цена в валюте аукциона 4250 EUR
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5170 $
Цена в валюте аукциона 5170 USD
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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