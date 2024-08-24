Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1764 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3147 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16100 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU
Цена
4905 $
Цена в валюте аукциона 4250 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5170 $
Цена в валюте аукциона 5170 USD
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