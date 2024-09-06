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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3172 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1207.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Мексика 4 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Мексика 4 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Мексика 4 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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