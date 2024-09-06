Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3172 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1207.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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