Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3643 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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