Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1783 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3165 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Где продать?
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