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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1781 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1781 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1781 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31218 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Heritage (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1083 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1781 Mo FF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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