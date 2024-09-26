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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32672 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - August 8, 2012
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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