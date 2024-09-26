Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32672 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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