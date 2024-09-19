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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1785 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1785 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
  • Heritage (3)
  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 22, 2022
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - November 5, 2014
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - December 13, 2012
Мексика 2 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - December 13, 2012
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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