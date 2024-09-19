Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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