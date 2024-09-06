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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1783 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1783 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1783 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1867 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 2 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 423 USD
Мексика 2 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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