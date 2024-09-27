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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Stack's - November 18, 2012
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Stack's - January 8, 2012
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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