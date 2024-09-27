Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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