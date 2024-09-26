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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1781 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1781 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1781 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Jesús Vico за 310 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 282 USD
Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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