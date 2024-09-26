Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1781 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Jesús Vico за 310 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 282 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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