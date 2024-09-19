Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 39363 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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