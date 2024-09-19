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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1775 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1775 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 39363 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - April 10, 2017
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2015
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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