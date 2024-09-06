Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 29000 MXN. Торги состоялись 9 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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