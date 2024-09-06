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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1773 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1773 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 29000 MXN. Торги состоялись 9 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2024
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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