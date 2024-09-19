Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 64729 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность XF40 ICG
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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