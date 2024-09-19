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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 64729 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (6)
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  • Stack's (2)
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - September 10, 2014
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность XF40 ICG
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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