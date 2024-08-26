Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1783 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (4)
- Monedalia.es (2)
- Numisor (1)
- Sedwick (1)
- Stack's (4)
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 5 мая 2014
Сохранность G6 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск