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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1783 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1783 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1783 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - June 27, 2019
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - August 13, 2014
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - May 5, 2014
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - May 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 мая 2014
Сохранность G6 ANACS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность F15 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - January 12, 2010
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - September 13, 2009
Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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