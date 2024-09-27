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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1781 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1781 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1781 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - February 16, 2017
Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - February 16, 2017
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Stack's - November 5, 2014
Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1781 Mo FF на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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