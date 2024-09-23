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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1775 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1775 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31154 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1610 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 13000 MXN
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - July 8, 2021
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе London Coins - September 2, 2017
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность VG8 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Stack's - January 8, 2012
Мексика 1 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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