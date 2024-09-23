Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31154 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1610 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 13000 MXN
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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