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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1773 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1773 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3155 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 425 USD
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - April 27, 2020
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - March 29, 2018
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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