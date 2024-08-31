Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3155 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность VF
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Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 29 октября 2014
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Дата 7 марта 2012
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
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Дата 7 апреля 2009
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Где продать?
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