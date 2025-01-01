flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1826
Средняя цена380 $
Продажи
052
Аверс
Реверс
4 шиллинга 1826
Средняя цена110 $
Продажи
044
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1826
Средняя цена
Продажи
00
Категория
Год
Поиск