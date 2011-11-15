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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1826 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1826 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 4 шиллинга 1826 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,562)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0552 oz) 1,718 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC621,338

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1826
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1826 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 967 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Al Sur del Mundo - 31 марта 2025
ПродавецAl Sur del Mundo
Дата31 марта 2025
СохранностьAU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьAU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Alexander - 26 сентября 2021
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Alexander - 26 сентября 2021
ПродавецAlexander
Дата26 сентября 2021
СохранностьXF45
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Numedux - 30 мая 2021
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Numedux - 30 мая 2021
ПродавецNumedux
Дата30 мая 2021
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2020
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2020
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Teutoburger - 7 декабря 2019
ПродавецTeutoburger
Дата7 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 8 апреля 2018
ПродавецWAG
Дата8 апреля 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе Stephen Album - 20 января 2018
ПродавецStephen Album
Дата20 января 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1826 на аукционе WAG - 3 декабря 2017
ПродавецWAG
Дата3 декабря 2017
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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