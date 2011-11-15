Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1826 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,562)
- Вес3,057 гр
- Чистого серебра (0,0552 oz) 1,718 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC621,338
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал4 шиллинга
- Год1826
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1826 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 967 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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