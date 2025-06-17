Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1826 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC102,854
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1826
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 875 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.
Сохранность
Сервис
ПродавецRussian Heritage
Дата15 июля 2023
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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Где продать?
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