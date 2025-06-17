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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1826 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC102,854

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1826
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 875 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.

Сохранность
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьVF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьAU
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Russian Heritage - 15 июля 2023
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Russian Heritage - 15 июля 2023
ПродавецRussian Heritage
Дата15 июля 2023
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Gorny & Mosch - 13 марта 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата13 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1826 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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