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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1825 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1825
Средняя цена440 $
Продажи
027
Аверс
Реверс
2/3 талера 1825
Средняя цена530 $
Продажи
028
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