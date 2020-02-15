Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1825 года "Тип 1825-1826" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC42,914
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц I
- Номинал2/3 талера
- Год1825
- ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1825 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1703 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2300 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
12
Где продать?
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