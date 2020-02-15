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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1825 года "Тип 1825-1826" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1825 года "Тип 1825-1826" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1825 года "Тип 1825-1826" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC42,914

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1825
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1825 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 1703 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2300 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Rhenumis - 13 сентября 2023
ПродавецRhenumis
Дата13 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Höhn - 9 ноября 2017
ПродавецHöhn
Дата9 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Emporium Hamburg - 26 апреля 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 8 декабря 2016
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 27 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата27 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 22 июня 2010
ПродавецKünker
Дата22 июня 2010
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 22 июня 2010
ПродавецKünker
Дата22 июня 2010
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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