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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1825 года "Тип 1808-1825" (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1825 года "Тип 1808-1825" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IРеверс монеты - 2/3 талера 1825 года "Тип 1808-1825" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC35,206

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц I
  • Номинал2/3 талера
  • Год1825
  • ПравительФридрих Франц I (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1825 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца I. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
866 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе HIRSCH - 24 мая 2020
ПродавецHIRSCH
Дата24 мая 2020
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2019
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Gärtner - 17 июня 2017
ПродавецGärtner
Дата17 июня 2017
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе HIRSCH - 17 февраля 2017
ПродавецHIRSCH
Дата17 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе WAG - 15 марта 2015
ПродавецWAG
Дата15 марта 2015
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Stack's - 14 января 2015
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Stack's - 14 января 2015
ПродавецStack's
Дата14 января 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1825 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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