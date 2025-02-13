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Изенбург Период: 1811-1811 1811-1811

2 дуката 1811 года (Изенбург, Карл Фридрих Людвиг Мориц)

Аверс монеты - 2 дуката 1811 года - цена золотой монеты - Изенбург, Карл Фридрих Людвиг Мориц Реверс монеты - 2 дуката 1811 года - цена золотой монеты - Изенбург, Карл Фридрих Людвиг Мориц

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,98 гр
  • Чистого золота (0,2011 oz) 6,2541 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Изенбург
  • Период Карл Фридрих Людвиг Мориц
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1811
  • Правитель Карл Фридрих Людвиг Мориц (Князь Изенбургский)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость изенбургской монеты 2 дуката 1811 года. Это золотая монета периода Карла Фридриха Людвига Морица. Рекорд цены принадлежит лоту 1324 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 17000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.

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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
8706 $
Цена в валюте аукциона 8200 EUR
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
6351 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - January 12, 2010
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - April 24, 2009
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - January 15, 2008
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе GGN - July 29, 1994
Изенбург 2 дуката 1811 на аукционе GGN - July 29, 1994
Продавец GGN
Дата 29 июля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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