Изенбург Период: 1811-1811 1811-1811
2 дуката 1811 года (Изенбург, Карл Фридрих Людвиг Мориц)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,98 гр
- Чистого золота (0,2011 oz) 6,2541 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Изенбург
- Период Карл Фридрих Людвиг Мориц
- Номинал 2 дуката
- Год 1811
- Правитель Карл Фридрих Людвиг Мориц (Князь Изенбургский)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость изенбургской монеты 2 дуката 1811 года. Это золотая монета периода Карла Фридриха Людвига Морица. Рекорд цены принадлежит лоту 1324 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 17000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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