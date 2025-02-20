Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Изенбург
1811
Изенбург
Период:
1811-1811
1811-1811
Карл Фридрих Людвиг Мориц
1811-1811
Главная
Каталог
Изенбург
1811
Монеты Изенбурга 1811 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
2 дуката 1811
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
19
Серебряные монеты
Талер 1811
Средняя цена
2600 $
Продажи
1
87
12 крейцеров 1811
Средняя цена
280 $
Продажи
0
48
6 крейцеров 1811
Средняя цена
230 $
Продажи
1
61
Лучшие предложения
InAsta S.p.A.
Аукцион
20 февр. 2025
Auktionen Frühwald
Аукцион
13 февр. 2025
InAsta S.p.A.
Аукцион
20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Изенбург
Период
1811-1811
Категория
Зактрыть
???
Изенбург
Период
1811-1811
Карл Фридрих Людвиг Мориц
1811-1811
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть