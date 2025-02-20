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Изенбург Период: 1811-1811 1811-1811

Монеты Изенбурга 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1811
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 87
Аверс
Реверс
12 крейцеров 1811
Средняя цена 280 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1811
Средняя цена 230 $
Продажи
1 61
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