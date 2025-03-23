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Цена монет Изенбурга
Карл Фридрих Людвиг Мориц
2 дуката
Изенбург
Период:
1811-1811
1811-1811
Карл Фридрих Людвиг Мориц
1811-1811
Главная
Каталог
Цена монет Изенбурга
Карл Фридрих Людвиг Мориц
2 дуката
Золотые монеты 2 дуката Карла Фридриха Людвига Морица - Изенбург
2 дуката 1811
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Продажи
Продажи
1811
0
19
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изенбургские монеты номиналом 2 дуката
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Изенбург
Период
1811-1811
Карл Фридрих Людвиг Мориц
1811-1811
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