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Изенбург Период: 1811-1811 1811-1811

Золотые монеты 2 дуката Карла Фридриха Людвига Морица - Изенбург

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2 дуката 1811

Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 0 19
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