flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1849 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1849
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
1 гульден 1849
Средняя цена 920 $
Продажи
0 56
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть