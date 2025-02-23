flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 гульдена 1849 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон Реверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,213

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл Антон
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Карл Антон (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Карла Антона. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (7)
  • Busso Peus (2)
  • Grün (10)
  • Heritage (3)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (25)
  • M&M Basel (1)
  • Möller (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (5)
  • Spink (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3867 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
3852 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Антона Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1849 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть